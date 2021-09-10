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Osmaniye'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu! Metrelerce fırladı

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Elindeki poşetler ile kaldırımda bulunan çöp bidonunun yanına gelen 77 yaşındaki Elmas Akdere daha sonra caddeden yolun karşı tarafına geçmek istedi. O esnada yolda seyir halinde olan Emin Z. idaresindeki 80 ABG 668 plakalı otomobil Elmas Akdere’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri fırlayan yaşlı kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Elmas Akdere yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yaşlı kadına otomobilin çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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