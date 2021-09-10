Edremit'in kurtuluş töreninde skandal görüntüler! ÇYDD 28 Şubat ruhunu çağırdı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP'li belediye tarafından tören düzenlendi. Törende; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan bir temsil ise '28 Şubat zihniyeti Edremit'te hortladı' dedirtti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerine yer verilen kutlama programı, Menderes Bulvarı'nda yapıldı.

Törende Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince bir gösteri yapıldı. Gösteride bir kadın çarşafa sokulup zincire vuruldu. Ardından da çarşaflı zincire vurulmuş kadının etrafında efe kıyafeti giymiş erkekler zeybek oynayıp kadını zincirlerinden kurtardı.

Türk kadınını kim zincire vurdu?

AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde ÇYDD'nin 28 Şubat ruhunu çağıran temsiline tepki gösterdi. Tuna, "Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrıldı.

Zincire bağlamaları beni çileden çıkardı

Tepki gösterdiği temsille ilgili görüşlerini aktaran Tuna, şunları kaydetti: "Genç kızımıza diz çöktürüldü, üzerine kara büyük bir çarşaf attılar. Yapabilirler, bu mizansen olarak da olabilir. O derneğin kendi bakış açısıdır ama hemen akabinde 4-5 metrelik zincirle o genç kızımızın protokolün önünde, Edremit halkının önünde zincire vurulması ve zincirle bağlamaları beni çileden çıkardı. Benim oradaki protokole, o yapılan harekete tek isyanım şudur: Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır. Oradaki o protestoyu, tepkiyi koymamı gerektiriyordu. Benim inancım bu doğrultudadır."