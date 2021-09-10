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Tv8 Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi ne zaman fragmanı yayınlandı

'TV8 Kırmızı Oda yeni sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak' sorusu çok sevilen ve reyting rekorları kıran dizinin hayranlarının yaz boyunca en merak ettiği soruydu. Dizinin Manolya karakterini canlandıran başrol oyuncusu Binnur Kaya yeni sezonun fragmanını yayınladı ve yeni bölüm tarihini duyurdu.

TV8'de yayınlanan reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin yeni sezonunun ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda 17 Eylül Cuma akşamı Tv8 ekranında izleyici ile buluşacak.

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