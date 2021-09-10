Tv8 MasterChef Azize'den olay çıkış: Ben bunlara dalarım!

TV8 MasterChef 2021'de yarışmacılar arasında şimdiden gerginlik çıkmaya başladı. İlk eleme adayı olarak gösterilen MasterChef Azize, takım arkadaşlarının kendisine karşı olan suçlayıcı tavrından rahatsız olarak "Ben bunlara dalarım" dedi.

TV8 MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sokak lezzetlerinin yapıldığı gecede gergin anlar yaşandı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şeflerin isteği doğrultusunda sokak yemeklerini yaptı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'yi gösterdi. Eleme adaylarının belirlendiği oylamada ise gergin anlar yaşandı. MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bu sefer de bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Danilo Zanna'nın imza tabağını yapan yarışmacılardan dokunulmazlığı kazanan isim Hamza oldu.

Takım arkadaşlarının kendisine karşı olan suçlayıcı tavrından rahatsız olan Azize, rakip takımın yarışmacılarına dönerek "Ben bunlara dalarım. Bundan sonra her şey de yiyecekleri kişi benim" dedi.