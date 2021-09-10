Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Millet İttifakı'ndaki krizin asıl sorumlusu bakın kimmiş!

Millet İttifakı'nda 'tekil' konuşma polemiği büyüyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın "Kılıçdaroğlu tekil konuşuyor. Açıklarken bize sordunuz mu" tepkisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı olarak ortaklaştığımız konularda çoğul konuşuyorum. Ama henüz ortaklaşmadığımız konularda ittifak adına konuşmayı etik bulmadığım için tekil şahıs olarak konuşuyorum" ifadelerini kullandı. Gazeteci Hadi Özışık Youtube'da yaptığı Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı.