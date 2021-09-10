Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmaktan vaz mı geçti?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, verdiği röportajda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ismi sürekli gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat’ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, çok merak edilen Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya, “Hedefim, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmak, daha ötesi yok...” yanıtını verdi ve ekledi: “İstanbul’u alan Türkiye’yi de alır tezine damga basmış olacağım.” Gazeteci Hadi Özışık Perde Arkası programında bu konuyu masaya yatırdı.