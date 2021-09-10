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Tartışma kavgaya dönüştü! Alanya’da pompalı tüfekle saldırı anbean kaydedildi

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde bir kişinin çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanması iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 5 Eylül Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma bir anda yerini kavgaya bırakınca taraflardan Ergün B., aracından pompalı tüfeği alarak Talat G.’nin (31) üzerine ateşledi. Talat G, bacağından vurulurken, Ergün B. ve yeğeni Tuğrul B. yaralanan Talat G.’yi araca bindirmeye çalıştı. Daha sonra ise yaralıyı araca bindirmekten vazgeçen şahıslar, olay yerinden araçlarla ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Talat G.’yi ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bacağından yaralanan Talat G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerden Tuğrul B. olaydan 5 gün sonrası jandarmaya teslim oldu. Diğer şüpheli Ergün B.’yi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan olayın yaşandığı gün kavga anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartışmaları ve Talat G.’nin pompalı tüfekle bacağından yaralanma anı yer aldı.

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