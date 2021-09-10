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Selin Ciğerci-Gökhan Çıra 15 dakikada boşandı

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini bugün noktaladı. Ciğerci, Beykoz Adliyesi çıkışı ihanet iddiasına yanıt verdi.

Ciğerci ve Çıra’nın malları nasıl paylaşacağı da belli oldu.

 İki yıllık evliliklerini bugün sonlandıran Selin Ciğerci-Gökhan Çıra İkilisinin bu zamana kadar olan tüm mal varlıklarının paylaşımı ortak olacak…

İkili, Bodrum’daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirecek. Gökhan Çıra’nın 120 milyon TL alacağı iddiasının ise doğru olmadığı öğrenildi.

Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü. 

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