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Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ın kardeşinin düğününde... Kenan Doğulu şarkı söyledi

Ünlü oyuncu Beren Saat, 2004’te vefat eden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın Ankara'daki düğününe katıldı. Eşi Kenan Doğulu da gecede sahneye çıkarak davetlileri coşturdu.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’in trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın kardeşi Yaman Güray'ın, Ankara'da gerçekleşen düğününe katıldı. Düğünde Kenan Doğulu sahnede şarkı söylerken, Beren Saat de eşlik edip dans etti.

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