Ali Babacan'a kahkaha attıran Abdullah Gül sorusu! Ulu önderimiz Abdullah Gül'ü...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan‘ın partisinin İstanbul Sancaktepe’deki ilçe binası açılışında öyle bir Abdullah Gül sorusu soruldu ki Babacan kahkaha atarak cevap verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan‘ın partisinin İstanbul Sancaktepe’deki ilçe binası açılışı sırasında bir partili ile yaşadığı diyalog gündem oldu.

DEVA Partisi’nin İstanbul Sancaktepe’deki açılışında bir vatandaş, Ali Babacan'a "Ulu önder atamız Abdullah Gül'ü partiye davet edecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşa Babacan gülerek "Kendisiyle iyi dostuz" yanıtını verdi.

Sorusuna bu yanıtı alan vatandaş ise "Selamımı söyleyin" diye karşılık verdi. Babacan'la vatandaşın bu diyalogu sosyal medyada gündem oldu.