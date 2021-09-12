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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eşinize şiir yazdınız mı?' sorusuna yanıt

Bir gencin "Şiir yazıyor musunuz? Eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da okudunuz mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Çok zor soru sordun. Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi’nde gerçekleştirmiş olduğu “Gençlerle Şiir Gecesi”nde 81 ilden gelen gençlerle buluştu ve sorularını cevapladı.

Bir gencin "Şiir yazıyor musunuz? Eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da okudunuz mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Çok zor soru sordun. Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var." yanıtını verdi.

"Her yangından sonra yangın olan bölgelerde otel yapılacağı veya buraların imara açılacağı yönünde iddialara rastlıyoruz. Bu konuda bilgi verir misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, bunların tamamının yalan olduğunu bildirdi.

Erdoğan, "Benim 'terör yalanı' veya 'yalan terörü' diye ifade ettiğim, bu yalan terörüyle büyümeye çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanım kaç kez açıkladı, ben sürekli açıkladım. Bundan böyle kesinlikle Kültür ve Turizm Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım, biz 'nerede böyle bir şey bulursak kesinlikle yıkarız' dedik. Zaten yıkımına da başladık. Asla müsaade etmeyeceğiz, etmeyiz. Bunu da defaatle söyledik. Fakat tabii bu bay Kemal, işi gücü yalan. Dürüstlük, doğru konuşmak yok. Şöyle bir de dikili bir taşınız var mı, dikili bir ağacınız var mı? Yok." ifadelerini kullandı.

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