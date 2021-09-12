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CHP

Yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li belediyeye büyük övgü

Yeni bir gafa imza atan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Gölbaşı Belediyesini CHP'li bir belediye zannederek övgüler yağdırdı.

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Gölbaşı Belediyesini CHP'li bir belediye zanneden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ramazan Şimsek'e ve çalışmalarına övgüler yağdırdı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında videoyu kayda alan kişinin 'Gölbaşı değil Altındağ' düzeltmesi yaptığı duyuluyor.

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