Muğla Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sanayi girişine konumlandırılan ve tartışma konusu olan Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı.

3 Eylül'de yapılması planlanan ancak sanayi esnafının davet edilmemesi üzerine 11 Eylül'e ertelenen ve Türkiye gündemine oturan Muğla'nın Datça ilçesinde sanayi girişindeki Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışına, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatı ve sanayi esnafı katıldı.

Açılış kurdelesini makas yerine sanayi esnafının kullandığı uzun saplı demir kesme aletiyle kesmeye çalışan Belediye Başkanı Uçar, üçüncü denemesinde de başarılı olamadı. Bunun üzerine kurdeleyi tutan kişi bırakmak durumunda kaldı.