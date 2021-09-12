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İstanbul Ataşehir'de 2 milyon 400 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Ataşehir'de cep telefonu mağazasına giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olan 289 cep telefonunu çuvallarla koyup kaçtılar. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL Ataşehir'de 6 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde telefon mağazasına giren şüpheliler farklı marka ve modelde çok sayıda cep telefonunu çuvallara koyarak çaldılar. İş yerine gelen işletme sahibi telefonların yerinde olmadığını görünce olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Çalınan 289 cep telefonunun piyasa değerinin de yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet G. (22), Umut G. (32), Cem S. (26) ve Murat Ö. (34) olayın yaşandığı akşam Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonları çalan hırsızların binadan çıkarken binaya giren iki kişiye kapıyı açıp yol verdikleri de görülüyor. Şüpheliler daha sonra kendilerini bekleyen araçla olay yerinden kaçıyor.

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