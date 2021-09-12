Şanlıurfa’da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı

ŞANLIURFA'da, "Dicle Elektrik (DEDAŞ) görevlisiyiz" diyen 3 kişi mahallenin elektrik kablolarını çaldı. Hırsızları kurum çalışanı zanneden mahalle sakinleri ise kabloları sökmelerine yardım edip çay ikram etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Ekili Mahallesi'ne 27SF 916 plakalı araçla giden 3 şahıs kendilerini Dicle Elektrik (DEDAŞ) görevlisi olarak tanıtıp elektrik trafosunda arıza olduğunu ve tamir edeceklerini söyledi. Mahallede ikamet eden Celal Güler, şahısları eve davet edip çay ikram etti. Çay içtikten sonra dışarı çıkan şahıslar o esnada güvenlik kamerasına yakalandı.

Bir süre etrafta dolaşan şahıslar daha sonra trafonun bulunduğu bölgeye gitti. Mahalledeki birkaç vatandaşın yardımıyla kabloları söken şahıslar arızayı giderme bahanesiyle vatandaşları oyalamaya başladı. Çalışmanın uzun süreceğini düşünen mahalle sakinleri evlerine geri döndü.

DEDAŞ ekibinin geldiği ve trafodaki arızayı gidermeye çalıştığı haberini alan Mahalle Muhtarı Avni Akbalık, Suruç ilçe merkezinden aracına binip kırsal mahalleye geldi. Elektriklerin gelmediğini gören muhtar trafonun yanına gittiğinde kimsenin olmadığını ve kabloların sökülüp götürüldüğünü gördü.

Mahalledeki çocukların aldığı araç plakasını not eden Akbalık, aracıyla emniyete giderken hırsızların kullandığı aracın karşıdan geldiğini gördü. Geri dönen Akbalık, aracı takip edip Gaziantep yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında durdurdu. Araçtakilere kim olduklarını sorunca DEDAŞ çalışanı oldukları cevabını alan muhtar, DEDAŞ'ı arayıp plakayı sorduğunu ve böyle bir araçlarının olmadığını söyledi. Akbalık, jandarmayı aramak isterken şahıslar araca binip kaçtı.

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, bölgede inceleme yapıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.