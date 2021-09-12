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Erzincan'da trafik kazası sonrası can pazarı yaşandı

ERZİNCAN'da içerisinde 18 yaşında iki gencin bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kazanın ardından adeta can pazarı yaşanırken gençleri kurtarmak için vatandaşlar ve ekipler zamanla yarıştı.

ERZİNCAN Ekşisu mesire alanında düzenlenecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için 24 AEF 988 plakalı otomobille yola çıkan gençler sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kanala uçan otomobil bir vatandaş tarafından fark edildi. Olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülmüş gençleri kurtarmak için seferber oldu. Adeta can pazarının yaşandığı anlarda vatandaşlar, jandarma, sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

Suya gömülü otomobilin içerisinden hareketsiz bedenleri çıkarılan 18 yaşındaki M.K., ve E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan gençlerin hayata tutunabilmeleri için hastanede yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Yaşanan kazanın ardından olay mahallinde jandarma trafik ekipleri incelemede bulunarak lastik izlerinin kaybolmaması için güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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