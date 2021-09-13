BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,31
MEDYA

Son Yaz 22. bölüm fragmanı

Son Yaz dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Son Yaz 18 Eylül 2021 Cumartesi akşamı FOX'ta...

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. 

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 32. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 32. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 595. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 595. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 38. bölüm fragmanı
Muğla Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı
Muğla Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı
Erzincan'da trafik kazası sonrası can pazarı yaşandı
Erzincan'da trafik kazası sonrası can pazarı yaşandı
İstanbul Ataşehir'de 2 milyon 400 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı
İstanbul Ataşehir'de 2 milyon 400 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı
Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı
Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı
Yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li belediyeye büyük övgü
Yeni bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu'ndan MHP'li belediyeye büyük övgü
Sivas'ta ortaya çıktı görenler şaştı kaldı: Doğada nadir görülüyor
Sivas'ta ortaya çıktı görenler şaştı kaldı: Doğada nadir görülüyor