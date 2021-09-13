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İstanbul'da taksici müşteri tartışması kavgaya dönüştü! Dakikalarca sürdü

İSTANBUL'da taksi sürücüsü ile müşteri arasındaki tartışma sokağa taştı. İkili arasındaki tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüşürken çevredeki vatandaşlar olayı güçlükle ayrılırdı.

Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgilere taksi sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren olay çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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