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Bursa'da karantinayı deldi, alkollü ve ehliyetsiz çıktı! Polise yalvardı

BURSA'da trafik ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu ve daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlenirken, korona virüs karantinasını da deldiği ortaya çıktı. 5 bin 400 TL cezai işlem uygulanan sürücü, evine yaya olarak gönderildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü A.F.’nin (30) belgelerini kontrol ederken, alkol testi de yaptı. Sürücünün 1.1 alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

GBT sorgulamasında sürücünün Covid-19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3. kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Motosiklet çekiciyle otoparka çekildi. Polise yalvaran sürücü A.F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.

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