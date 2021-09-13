BIST 1.442
DOLAR 8,46
EURO 9,98
ALTIN 486,80
MAGAZİN

Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. Sağlık durumu merak edilen Aksoy, 21 gün hastanede yatacağını söyledi.

Oyuncu Boğaç Aksoy lenfoma kanseri tedavisine devam ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, moralini yüksek tutuyor. Sağlık durumu hakkında sık sık sevenlerine bilgi veren Aksoy, tedavide son aşamaya geçildiğini duyurdu.

21 gün hastanede yatacağını söyleyen yakışıklı oyuncu son durumu hakkında bilgi verdi.

"Son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım"

Instagram sayfasından bir video yayınlayan Aksoy şunları söyledi;

Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım 'beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu... İlk günden bugüne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı. Ancak T hücreli non hodgkin olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah’ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler saygılar herkese...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Selahattin Demirtaş kendini hatırlattı Millet İttifakı'nı uyardı! Seçim gününü beklemeyin...
Selahattin Demirtaş kendini hatırlattı Millet İttifakı'nı uyardı! Seçim gününü beklemeyin...
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt 'bu bir milli meseledir' dedi çağrı yaptı
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt 'bu bir milli meseledir' dedi çağrı yaptı
Kazada ölen müzisyen Yeliz Aykaç'ın 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz hayatını kaybetti
Kazada ölen müzisyen Yeliz Aykaç'ın 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz hayatını kaybetti
Putin'den Batı'ya gözdağı 200 bin asker katıldı saldırı robotları ilk kez kullanıldı
Putin'den Batı'ya gözdağı 200 bin asker katıldı saldırı robotları ilk kez kullanıldı
13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi-2021
13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi-2021
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Cevher kod adlı HPG sorumlusu öldürüldü
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Cevher kod adlı HPG sorumlusu öldürüldü
Şanlıurfa'da magandalar iş başında! Düğünü izlerken kanlar içinde kaldı
Şanlıurfa'da magandalar iş başında! Düğünü izlerken kanlar içinde kaldı
İstanbul'da okul servis şoförlerinin aşı oranı! Vali Yerlikaya paylaştı şoförlerin kaçı aşılı?
İstanbul'da okul servis şoförlerinin aşı oranı! Vali Yerlikaya paylaştı şoförlerin kaçı aşılı?
Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı! Vade 36 ay daha uzuyor
Bireysel temel ihtiyaç destek kredisine yapılandırma imkanı! Vade 36 ay daha uzuyor
Türk Tabipler Birliği MEB'e seslendi! Sınıfları 30 kişinin altına düşürün! İkili eğitim mi olacak
Türk Tabipler Birliği MEB'e seslendi! Sınıfları 30 kişinin altına düşürün! İkili eğitim mi olacak