Çorum'da pitbull dehşeti! Yolda yürüyen çocuğu hastanelik etti

ÇORUM’da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki bir çocuk, sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. O anlar kameraya yakalandı...

Olay, Çorum'da Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti.

İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.