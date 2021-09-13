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TV8 MasterChef son bölümde Mehmet Şef çileden çıktı! Tunahan'ı kovdu!

TV8 MasterChef 12 Eylül Pazar akşamı yayınlanan son bölümde Mehmet şefi kızdıran olay! Tunahan, Mehmet Yalçınkaya'yı öyle bir kızdırdı ki, ünlü şef yarışmacıyı stüdyodan kovdu!

Bu hafta eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te şoke eden bir gelişme yaşandı. Kırmızı takıma yardım eden bir kişiyi tespit eden Mehmet Şef tarafından stüdyodan çıkarıldı.

MasterChef'in haftalık son bölümünde geçtiğimiz akşam yarışmaya bir kişi veda etti. Heyecanlı anların yaşandığı eleme gecesinde ise bir yarışmacının yaptığı davranış Mehmet Şefi çılgına çevirdi.

Kırmızı takım bu hafta üç yarışmayı da kaybetti. Emre ve Burcu dışında kırmızı takımda yer alan isimler ise elenmemek için ter döktü. Yarışmacılar hızla çalışmaya devam ederken Safanur'a müdahale eden Tunahan, Mehmet Şef'ten tepki gördü.

Safanur'a kaşığı at diyen Tunahan'a Mehmet Şef sert çıkıştı. 'Kim o karışan, yemeğe karışan kim?' diye soran Mehmet Şef daha sonra Tuhanan'a 'çık dışarı' diyerek stüdyodan gönderdi.

Öte yandan Masterchef'e bu akşam bir isim veda etti. Bu akşam MasterChef'e veda eden kişi İbrahim oldu.

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