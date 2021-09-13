BIST 1.447
DOLAR 8,46
EURO 9,97
ALTIN 486,10
YEREL

İstanbul'da yolda yürürken dehşeti yaşadı! Metrelerce sürüklendi: Kolları bacakları kırıldı

4. Levent’te yolda yürüyen 52 yaşındaki bir kadın, ters yönden girmesi nedeniyle geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kaldı. Dehşet anları kameralara yansırken metrelerce sürüklenmesi sonucu kolları ve bacakları kırılan kadın, yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldıran esnaf tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazardan dönen 52 yaşındaki Narin Demir, evine doğru gitmek üzere sokağa girdi. Kadın yürüdüğü esnada Berkay Karadayı (20) idaresindeki 34 DTS 546 plakalı Ford Courier marka araç ters yönden sokağa girdi. Sürücü sokaktan çıkacağı esnada giriş yapan araca yol vermek için geri manevra yapmaya başladı.

O esnada hiçbir şeyden habersiz yürüyen kadın, kendisini görmediğini iddia eden sürücünün aracının altında kaldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen kadına çarpan sürücü, çevredeki esnaf tarafından fark edilerek durduruldu. Esnaf ardından el birliğiyle yaklaşık 1.3 tonluk aracı kaldırarak aracın altında kalan kadını kurtardı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadının kolları ve bacakları kırıldı
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolları ve bacakları kırılan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, sürücü Karadayı polis ekiplerinin incelemelerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen canlı yayında İYİ Parti İL Başkanı'na küfretti
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen canlı yayında İYİ Parti İL Başkanı'na küfretti
Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!
Arka Sokaklar'ın Volkan komiseri Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!
Tribünde asılı kaldı! Taraftarlar kurtarmak için seferber oldu
Tribünde asılı kaldı! Taraftarlar kurtarmak için seferber oldu
Adana'da günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyor! ‘Türkiye’de iş yok’ deniyor ama...
Adana'da günlük 200 TL'ye çalışacak eleman bulamıyor! ‘Türkiye’de iş yok’ deniyor ama...
Bursa'da karantinayı deldi, alkollü ve ehliyetsiz çıktı! Polise yalvardı
Bursa'da karantinayı deldi, alkollü ve ehliyetsiz çıktı! Polise yalvardı
Berat Albayrak ortaya çıktı! Bakın Berat Albayrak nerede?
Berat Albayrak ortaya çıktı! Bakın Berat Albayrak nerede?
Marmaray'da elektrikler kesildi yolcular raylarda yürüdü
Marmaray'da elektrikler kesildi yolcular raylarda yürüdü
Letonya’da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti
Letonya’da sokak ortasındaki askeri tatbikat tepki çekti
Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı
Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı
İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı