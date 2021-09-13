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Yılmaz Erdoğan'ın Netflix filmi Kin'in fragmanı yayınlandı! Uğruna ÇGHB'ı erteledi!

Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın uğrunda Çok Güzel Hareketler Bunlar-2'ye ara vererek yer aldığı Netflix filmi Kin'in fragmanı yayınlandı. Erdoğan, filmde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile yer aldı. Kin 8 Ekim itibariyle Netflix'te...

Yılmaz Erdoğan'ın uzun bir süre önce çekimleri için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ara verdiği yeni Netflix filmi Kin'in fragmanı yayınlandı.

Daha önce 'Gönül İşleri' ve 'Çok Uzak Fazla Yakın' gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan Türkan Derya'nın yine yönetmenliğini üstlendiği Kin isimli filmin fragmanı yayınlandı.

Komedi dışında bir tür...

Bol aksiyonlu fragmanda yer alan detaylarda dikkat çeken nokta ise Erdoğan'ın genel olarak komedi ağırlıklı yapımlarda yer almasının ardından polisiye-suç odaklı bir projede görev alması...

Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu da yer alıyor.

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