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DÜNYA

Taliban baskın yaptı! Emrullah Salih'in evinden 15 külçe altın ve 6 milyon dolar çıktı

AFGANİSTAN'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in evinden 6 milyon dolar ve 15 külçe altın çıktığı iddia edildi. Salih'in ismi Pençşir'deki Taliban karşıtı direniş ile gündeme gelmişti.

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın multimedya kolunun başındaki ism Ahmedullah Mutakki'nin Twitter üzerinden paylaştığı video ile Salih'in evinden 6 milyon dolar ve 15 külçe altın çıktığı öne sürüldü. Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban güçlerinin Ağustos ortasında başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.  Yardımcısı Salih ise yönetimin devrilmesiyle birlikte Pencşir Vadisi'ndeki Taliban karşıtı direnişin önde gelen isimlerinden biri olmuştu. Taliban, Pençşir'de kontrolü sağladığını açıklasa da Salih'in an itibariyle bulunduğu yere dair bir bilgi bulunmuyor. 

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