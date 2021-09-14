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Kastamonu'da en işlek sokak bir anda karıştı! Silahla çatıştılar

KASTAMONU’da şehrin en işlek sokaklarından biri olan bölgede iki şahıs silahla birbiriyle çatıştı. Olayda yaralanan olmazken, silahtan çıkan mermiler ise ev ve iş yerlerinin camı ile duvarlarına isabet etti.

Olay, Kastamonu’da merkez Cebrail Mahallesi Uzun Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, daha öncesinden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi, şehrin en işlek sokaklarından olan Uzun Sokak’ta yeniden karşılaştı. Aralarında bir süre tartışan şahıslardan bir tanesi aracıyla farklı bir sokağa giderek tartıştığı şahsı beklemeye başladı.

Tartıştığı şahsın geldiğini gören diğer şüpheli yanında bulundurduğu şahsa ateş açmaya başladı. Diğer şüpheli de kendisine ateş açan şahsa yanında bulundurduğu silahla karşılık verdi. İki şüphelinin birbirlerine rast gele açtıkları ateş sonucu mermiler evlerin ve iş yerlerinin camlarına ve duvarlarına isabet etti.


Yaya olarak kaçtı
Çevredeki vatandaşların ve esnafların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken biri siyah bir araçla, diğeri ise yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir ortasında çatışan şahısların görüntüsü, güvenlik kamerasına yansıdı


Kameralara yansıdı
Öte yandan, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden şehrin en işlek caddesinde birbirleriyle çatışan şahısların görüntüsü ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, önce bir aracın geldiği görülüyor. Ardından bir şahsın elinde silah ile kaçtığı ve bir minibüsün arkasına saklanarak ateş ettiği görülüyor. Bir süre silahla birbirlerine ateş eden şahısların ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

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