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Aydın'da 4 gündür kayıp adamdan acı haber! Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da 4 gündür kayıp adamdan acı haber! Bakın nerede bulundu

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle yaşlı kadının oğlunu gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Nazilli ilçesi Yani Mahalle Ordu Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Apartman sakinlerinin 60 yaşındaki Ayşe B.'nin oturduğu daireden kötü kokular geldiği ve yaşlı kadından da bir süredir haber alamadıkları ihbarlarının ardından 112 ekipleri daireye geldi. Girilen evde üstü örtülü halde ölü bulunan yaşlı kadının yaklaşık 3-4 gün önce yaşamını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada bu sabah darp edildiği iddiasıyla Nazilli Devlet Hastanesine giden Ayşe B.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu M.B.’yi gözaltına aldı. Komşuların ifadesine göre M.B. ile annesi Ayşe B.’nin geçtiğimiz cumartesi günü evde tartıştıkları, M.B.’nin annesini darp ettiği iddia edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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