BIST 1.437
DOLAR 8,45
EURO 9,99
ALTIN 489,20

Zeytinburnu'nda vahşet! Eski kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Zeytinburnu'nda vahşet! Eski kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Kadın cinayetleri bitmiyor. Son korkunç haber Zeytinburnu'ndan geldi. Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi(28) eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Zeytinburnu'nda vahşet! Eski kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. 

16
Zeytinburnu'nda vahşet! Eski kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Sokakta yürüyen Fatıma Ayderi yine Afganistan uyruklu eski kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. 

26
Zeytinburnu'nda vahşet! Eski kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Kadın, kanlar içinde yere yığılırken henüz ismi öğrenilemeyen zanlı ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

36
Zeytinburnu'nda vahşet! Eski kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

46