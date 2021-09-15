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İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin'in Özel'e cevabı sert oldu.

"1 başbakan 3 bakan astınız doymadınız''

Özel'in açıklamalarına yanıt veren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SGK'yı batıran da SGK'ya PKK'yı musallat eden de genel başkanın. İftiralarla 1 Başbakan 3 Bakan astınız doymadınız" dedi.

"İftirayı atanı partisinde tutan namussuzdur'' 

Açıklamalarına devam eden Gültekin, "Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur." ifadelerini kullandı.

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