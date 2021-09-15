BIST 1.436
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 489,38
HABER /  GÜNCEL

Suriyelilerin geri dönebilmeleri için yollar aranıyor! 3 formül gündemde

Suriyelilerin geri dönebilmeleri için yollar aranıyor! 3 formül gündemde

Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için yeni formüller aranıyor. Batı ilgisiz kaldığı soruna Afgan mültecilerin artışıyla yeniden değerlendirmeye aldı.

Abone ol

Suriye kuzeyinde güvenli bölgeye yanaşmayan uluslararası toplum, geri adım attı. Mültecilerin geri dönüşlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin modeller üzerinde çalışmalar başladı. Güvenli koridorun yanı sıra briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi üzerinde duruluyor.

Suriyeli mültecilerin ardından Afganistan’dan artan göç baskısı uluslararası toplumun göç sorununa yönelik duyarlılığını arttırdı. Bu kapsamda mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönüşleri için diplomasi hızlandı. Son iki haftada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa’dan üç konuk ağırlayan Türkiye, soruna uluslararası toplumla ortak çözüm beklentisinde.

Artan diplomatik temaslarda eve dönüşleri arttıracak çözüm önerilerinde bazı adımlar atılabileceği gündeme geldi. Bugüne kadar güvenli bölge inşası çağrılarına yanaşmayıp daha çok Türkiye’ye sığınmış olan mültecilere yönelik destek mekanizmaları üzerinde duran ‘Batı’lı müttefikler, şimdilerde geri adım attı. Müttefikler, Türkiye’nin harekat bölgelerinde hayatı normale döndüren projeleri ile gönüllü dönüşlerde kaydedilen başarının da etkisiyle Suriyelilerin evlerine döndürülmesi planlarına ilgiyi arttırdı.

Güvenli bölge ilk sırada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2 yıl önce BM’de gündeme getirdiği güvenli bölgeler tesis edilerek mültecilerin topraklarına döndürülmesi önerisi bugünlerde daha fazla konuşulurken, güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurularak eve dönüşlerde yeni bir model arayışında olunduğu öğrenildi. Suriyeli mülteciler özelinde Erdoğan’ın önerisi yanında briket evlerin yapımının hızlandırılması, kamplarda hayat şartlarının iyileştirilmesi gibi Türkiye tarafından uygulanmış tedbirlerle birlikte çeşitli tedbirler çalışılıyor.

2 yıl önce haritayla anlatmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da gerçekleştirilen BM 74. Genel Kurul toplantısında Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge haritasını göstererek, “Niyetimiz, ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek burada 2 milyon Suriyelinin iskânını sağlamaktır.

Şu güvenli bölge ilan edildiğinde bu güvenli bölgeye biz rahatlıkla 1 milyon ila 2 milyon arasında göçmeni, mülteciyi yerleştirme şansına sahibiz. Burada gerek Amerika, gerekse koalisyon güçleri, Rusya, İran, hep birlikte el ele vermek suretiyle bu güvenli bölgede bu mültecileri çadır kentlerden çıkartıp, konteyner kentlerden çıkartıp buraya yerleştirebiliriz” demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı
Ayça Çağla Altunkaya kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?
Ayça Çağla Altunkaya kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?
Trabzon'da fındığı kurutmak için çatıya çıktı! Feci şekilde can verdi
Trabzon'da fındığı kurutmak için çatıya çıktı! Feci şekilde can verdi
Korkutan rakamlar! Japonya’da Covid-19’dan 59 yaş ve altında ölüm oranı artıyor
Korkutan rakamlar! Japonya’da Covid-19’dan 59 yaş ve altında ölüm oranı artıyor
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin korona aşısına karşı AB ve Macron'dan çirkin kumpas! Almayın...
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin korona aşısına karşı AB ve Macron'dan çirkin kumpas! Almayın...
Oğuzhan Asiltürk maske korumuyor demiş! Aşı olmadığı ortaya çıktı! Selvi o görüşmeyi yazdı
Oğuzhan Asiltürk maske korumuyor demiş! Aşı olmadığı ortaya çıktı! Selvi o görüşmeyi yazdı
Aydın'da 4 gündür kayıp adamdan acı haber! Bakın nerede bulundu
Aydın'da 4 gündür kayıp adamdan acı haber! Bakın nerede bulundu
Acun Ilıcalı kaç yaşında aslen nereli anne ve babasına ne oldu?
Acun Ilıcalı kaç yaşında aslen nereli anne ve babasına ne oldu?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin töreninde yarı çıplak semazen ney ve oyun havasında dans etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin töreninde yarı çıplak semazen ney ve oyun havasında dans etti
Deney ile ortaya çıkarıldı! Almanların başörtü hazımsızlığına bakın
Deney ile ortaya çıkarıldı! Almanların başörtü hazımsızlığına bakın