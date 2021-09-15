Suriyelilerin geri dönebilmeleri için yollar aranıyor! 3 formül gündemde

Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri için yeni formüller aranıyor. Batı ilgisiz kaldığı soruna Afgan mültecilerin artışıyla yeniden değerlendirmeye aldı.

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Suriye kuzeyinde güvenli bölgeye yanaşmayan uluslararası toplum, geri adım attı. Mültecilerin geri dönüşlerinin nasıl sağlanacağına ilişkin modeller üzerinde çalışmalar başladı. Güvenli koridorun yanı sıra briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi üzerinde duruluyor.

Suriyeli mültecilerin ardından Afganistan’dan artan göç baskısı uluslararası toplumun göç sorununa yönelik duyarlılığını arttırdı. Bu kapsamda mültecilerin güvenli şekilde evlerine dönüşleri için diplomasi hızlandı. Son iki haftada Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa’dan üç konuk ağırlayan Türkiye, soruna uluslararası toplumla ortak çözüm beklentisinde.

Artan diplomatik temaslarda eve dönüşleri arttıracak çözüm önerilerinde bazı adımlar atılabileceği gündeme geldi. Bugüne kadar güvenli bölge inşası çağrılarına yanaşmayıp daha çok Türkiye’ye sığınmış olan mültecilere yönelik destek mekanizmaları üzerinde duran ‘Batı’lı müttefikler, şimdilerde geri adım attı. Müttefikler, Türkiye’nin harekat bölgelerinde hayatı normale döndüren projeleri ile gönüllü dönüşlerde kaydedilen başarının da etkisiyle Suriyelilerin evlerine döndürülmesi planlarına ilgiyi arttırdı.

Güvenli bölge ilk sırada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2 yıl önce BM’de gündeme getirdiği güvenli bölgeler tesis edilerek mültecilerin topraklarına döndürülmesi önerisi bugünlerde daha fazla konuşulurken, güvenlik endişeleri de göz önünde bulundurularak eve dönüşlerde yeni bir model arayışında olunduğu öğrenildi. Suriyeli mülteciler özelinde Erdoğan’ın önerisi yanında briket evlerin yapımının hızlandırılması, kamplarda hayat şartlarının iyileştirilmesi gibi Türkiye tarafından uygulanmış tedbirlerle birlikte çeşitli tedbirler çalışılıyor.