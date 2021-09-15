BIST 1.436
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 489,38
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Avrupa'da 233. kez sahne alacak! Sarı-lacivertli takım 232 maçta 86 galibiyet yaşadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Avrupa'da 233. kez sahne alacak! Sarı-lacivertli takım 232 maçta 86 galibiyet yaşadı

 UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.

Abone ol

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

"Kupa 2"de 119. müsabaka

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 119. maçını oynayacak.

Bu kulvarda 118 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 160 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 152 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 19. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 19. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 25 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gol gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybetti! Yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı!
İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybetti! Yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı!
Acun Ilıcalı eşleri ve sevgilileri kimdir Acun kaç kere evlendi?
Acun Ilıcalı eşleri ve sevgilileri kimdir Acun kaç kere evlendi?
İHA'lar ASELSAN ile görüyor teslimat sayısı 13'e ulaştı
İHA'lar ASELSAN ile görüyor teslimat sayısı 13'e ulaştı
Dehşete düştü! Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
Dehşete düştü! Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı
Ayça Çağla Altunkaya kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?
Ayça Çağla Altunkaya kimdir kaç yaşında ailesi anne ve babası kimdir?
Dünya diken üstünde! Kuzey Kore 'tanımlanamayan' bir füze ateşledi
Dünya diken üstünde! Kuzey Kore 'tanımlanamayan' bir füze ateşledi
Trabzon'da fındığı kurutmak için çatıya çıktı! Feci şekilde can verdi
Trabzon'da fındığı kurutmak için çatıya çıktı! Feci şekilde can verdi
Korkutan rakamlar! Japonya’da Covid-19’dan 59 yaş ve altında ölüm oranı artıyor
Korkutan rakamlar! Japonya’da Covid-19’dan 59 yaş ve altında ölüm oranı artıyor
Çocuklara hangi ülkeler aşı yapıyor Yaş aralığı kaça indi?
Çocuklara hangi ülkeler aşı yapıyor Yaş aralığı kaça indi?