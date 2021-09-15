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Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ADANA’da FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.  Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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