İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrılan Suriyeli sayısını açıkladı

Göç Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "462 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüştür." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor. Soylu, '462 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüştür.' dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Suriye iç savaşının başladığı andan itibaren göç politikasını belirlemiştir. Bir takım düzenlemeler gerçekleşmiştir. Dünya düzensiz göç hareketlerini izlerken göç politikası belli olan bir anlayışı başından beri ortaya koyma kararlılığını göstermiştir.

462 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

15 Temmuz sonrasındaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını takiben gönüllü geri dönüşler teşvik edilmeye başlanmıştır. 462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür

Göçmenler aşılandı

2011'deki iç savaş başladıktan sonra ve Türkiye'ye göç akımı başladıktan sonra Türkiye'ye adım atan ne kadar Suriyeli göçmen varsa aşılanmıştır, sağlık kontrolünden geçirilmiştir ve bütün verileri de tek tek işlenmiştir

Göç Genel Müdürlüğü Başkanlığında, Uyum Müdürlüğü'nü kurduk. Özellikle eğitim, dil konusunda uyumu sağlayacak süreç bu dönemde gerçekleşti. YİMER iletişim merkezi de yabancıların soru ve sorunlarına cevap vermiştir. İlk dönem açık kapı olarak adlandırılabilir. İkinci dönemde uyum politikaları gerçekleştirildi.

Suriye'nin 837 kilometresi sınır duvarları ve sistemlerle donatılmıştır.