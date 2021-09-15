BIST 1.436
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 489,38
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrılan Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrılan Suriyeli sayısını açıkladı

Göç Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "462 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüştür." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor. Soylu, '462 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüştür.' dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Suriye iç savaşının başladığı andan itibaren göç politikasını belirlemiştir. Bir takım düzenlemeler gerçekleşmiştir. Dünya düzensiz göç hareketlerini izlerken göç politikası belli olan bir anlayışı başından beri ortaya koyma kararlılığını göstermiştir.

462 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

15 Temmuz sonrasındaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını takiben gönüllü geri dönüşler teşvik edilmeye başlanmıştır. 462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür

Göçmenler aşılandı

2011'deki iç savaş başladıktan sonra ve Türkiye'ye göç akımı başladıktan sonra Türkiye'ye adım atan ne kadar Suriyeli göçmen varsa aşılanmıştır, sağlık kontrolünden geçirilmiştir ve bütün verileri de tek tek işlenmiştir

Göç Genel Müdürlüğü Başkanlığında, Uyum Müdürlüğü'nü kurduk. Özellikle eğitim, dil konusunda uyumu sağlayacak süreç bu dönemde gerçekleşti. YİMER iletişim merkezi de yabancıların soru ve sorunlarına cevap vermiştir. İlk dönem açık kapı olarak adlandırılabilir. İkinci dönemde uyum politikaları gerçekleştirildi.

Suriye'nin 837 kilometresi sınır duvarları ve sistemlerle donatılmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Sonbahar gelince akın ettiler: Taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz
Sonbahar gelince akın ettiler: Taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü iki kişi yakalandı
Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü iki kişi yakalandı
Söke’de pamuk toplama ücretleri açıklandı
Söke’de pamuk toplama ücretleri açıklandı
Fenerbahçe, Avrupa'da 233. kez sahne alacak! Sarı-lacivertli takım 232 maçta 86 galibiyet yaşadı
Fenerbahçe, Avrupa'da 233. kez sahne alacak! Sarı-lacivertli takım 232 maçta 86 galibiyet yaşadı
Acun Ilıcalı eşleri ve sevgilileri kimdir Acun kaç kere evlendi?
Acun Ilıcalı eşleri ve sevgilileri kimdir Acun kaç kere evlendi?
Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İHA'lar ASELSAN ile görüyor teslimat sayısı 13'e ulaştı
İHA'lar ASELSAN ile görüyor teslimat sayısı 13'e ulaştı
Dehşete düştü! Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
Dehşete düştü! Bolivya'da bir kadının hamburgerinden insan parmağı çıktı
Suriyelilerin geri dönebilmeleri için yollar aranıyor! 3 formül gündemde
Suriyelilerin geri dönebilmeleri için yollar aranıyor! 3 formül gündemde
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'e çok sert Süleyman Soylu cevabı