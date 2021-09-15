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Sonbahar gelince akın ettiler: Taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sonbahar gelince akın ettiler: Taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz

BURSA'da havaların soğumasıyla birlikte boğaz enfeksiyonları artarken, vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor.

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Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Sonbaharla birlikte havalar soğudu, boğaz enfeksiyonlarında ciddi artış var. Vatandaş aktarlara büyük ilgi gösteriyor. Yaz döneminin bitmesinin ardından sonbahar kendini gösterdi. Son baharla birlikte havalar soğudu, geniz akıntısı, boğaz yolu enfeksiyonu şikayetleri arttı. Soğuk algınlıklarıyla ilgili vatandaşlar soluğu aktarlarda alıp bitkisel ürünleri tercih ediyor" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte aktarların işinin arttığını ifade eden Halit Özdemir, "Son günlerde soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları şikayetleri arttı. Bitkisel ürünlere, dolayısıyla aktarlara ilgi arttı. Bununla alakalı hazırladığımız ürünler var. Vatandaşlara vücuda direnç kazandıran ve boğaza iyi gelen bitkisel ürünler veriyoruz. Taleplere yetişmekte zorluk çekiyoruz. Vatandaşların bağışıklığı kuvvetlensin diye hazırladığımız bal, polen, arı sütü ve propolis karışımı var. Ayrıca boğaz enfeksiyonları için de karışımlarımız var. Vatandaşlara bunları tavsiye ediyoruz. Artık vatandaşlar tıbbî tedaviye yardımcı olan bitkisel ürünleri tercih ediyor" dedi.

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