Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor

3 senedir telefon çekmiyor: Şebeke sorunu nedeniyle hamileliğinde sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğini aktaran mahalle sakini Özgül Özdemir, “Yaklaşık 3 senedir telefon çekmiyor. Ben 2’nci çocuğumu doğurdum ve hastane randevusu için o halimle tepelere çıktım." dedi.