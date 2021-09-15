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Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor

İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır büyük zorluk çekiyor.

Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor

Seyitgazi ilçesine bağlı Soğulcak Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle iletişim sorunu yaşıyor. 90 nüfuslu mahallede telefonla görüşme yapmak isteyenler yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. 

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Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor

Acil durumlarda hiç kimseye ulaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri, iletişim kurabilmek için ellerinde telefonlarla şebeke arıyor. 

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Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor

Kırsal mahalledeki en önemli ihtiyaçlarının iletişim olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin şebeke sorununa bir çözüm bulmasını istiyor.

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Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor

3 senedir telefon çekmiyor: Şebeke sorunu nedeniyle hamileliğinde sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğini aktaran mahalle sakini Özgül Özdemir, “Yaklaşık 3 senedir telefon çekmiyor. Ben 2’nci çocuğumu doğurdum ve hastane randevusu için o halimle tepelere çıktım." dedi.

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