Eskişehir'in en şanssız mahallesi: Ölen kişi gömülünce haberimiz oluyor
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır büyük zorluk çekiyor.
Seyitgazi ilçesine bağlı Soğulcak Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, 3 yıldır cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle iletişim sorunu yaşıyor. 90 nüfuslu mahallede telefonla görüşme yapmak isteyenler yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor.
Acil durumlarda hiç kimseye ulaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri, iletişim kurabilmek için ellerinde telefonlarla şebeke arıyor.
Kırsal mahalledeki en önemli ihtiyaçlarının iletişim olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerin şebeke sorununa bir çözüm bulmasını istiyor.
3 senedir telefon çekmiyor: Şebeke sorunu nedeniyle hamileliğinde sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğini aktaran mahalle sakini Özgül Özdemir, “Yaklaşık 3 senedir telefon çekmiyor. Ben 2’nci çocuğumu doğurdum ve hastane randevusu için o halimle tepelere çıktım." dedi.