Hangi ilde kiralar ne kadar oldu? İstanbul'da yüzde 80 artış! İşte il il kira fiyatları...
Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda ortalama yüzde 55 arttı. En hızlı yükseliş yüzde 161 ile Nevşehir'de yaşanırken, İstanbul'da ortalama artış yüzde 80'lere ulaştı. Peki hangi ilde kiralar ne kadar oldu? İşte il il kira fiyatları.
Azalan yeni konut arzına karşılık artan talep, salgın nedeniyle ertelenen evliliklerin tekrar başlaması, yüz yüze eğitim, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları katlandı.
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa. com'un Türkiye'nin 81 ilinde yaptığı araştırma, kira artışlarındaki çarpıcı verileri ortaya koydu.
Araştırmaya göre Türkiye genelinde Ağustos 2020-Ağustos 2021 arasında kiralar yüzde 55 arttı.
Araştırmaya göre en fazla kira artışının gerçekleştiği ilk üç il Nevşehir, Muş ve Batman oldu. Üç ilde kiralar son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.