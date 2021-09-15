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Erdoğan'dan Lafarge skandalı açıklaması: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler

Erdoğan'dan Lafarge skandalı açıklaması: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler

Geçtiğimiz günlerde patlak veren Fransız Lafarge'nin DAEŞ'a finans desteği skandalı tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konuyu Macron’a ve Avrupa’da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Fransız çimento devi Lafarge’ın, DEAŞ’ı Fransa gizli servisinin bilgisi dahilinde desteklemesine ilişkin belgelerin ortaya çıkması da gündeme geldi. Fransa’da Yargıtay’ın Lafarge’a “İnsanlığa karşı suça iştirak” suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararını değerlendiren Erdoğan’ın, “Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli” dediği öğrenildi.

BM’de gündeme gelecek

Birçok liderle konuyu daha önce konuştuğunu anlatan Erdoğan’ın, “Lafarge ile ilgili konuyu, Macron’un kendisine ve Avrupa’da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler” ifadesini kullandığı belirtildi.

Erdoğan’ın, 19-22 Eylül tarihleri arasında BM Genel Kurulu için gideceği ABD’de gerçekleştireceği temaslarında da söz konusu konuyu gündeme getireceği ifade ediliyor.

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