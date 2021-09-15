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Vaka artışı çok hızlı oldu! Bir sınıfta 4 vaka çıktı sınıf karantinaya alındı!

Vaka artışı çok hızlı oldu! Bir sınıfta 4 vaka çıktı sınıf karantinaya alındı!

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber illerden vaka haberleri gelmeye devam ediyor. Edirne'de bir sınıfta 4 vaka görülmesiyle karantina başladı. "Edirne’de vaka artışı çok hızlı oldu" yorumları yapılıyor.

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EDİRNE Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta 4 öğrencinin korona virüs testleri pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı. Evlerine gönderilen sınıftaki öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacak.

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edildi. Hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı. 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkınca sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi. Bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

“Vaka artışı çok hızlı oldu”

Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel, Edirne’de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını öne sürerek, “Edirne’de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne’de çok hızlı oldu vaka artışı” dedi.

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