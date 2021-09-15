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Covid-19 aşısı oldu! Aşıyı emmesi için koluna bakın ne yaptı: Hemşire görünce isyan etti

Covid-19 aşısı oldu! Aşıyı emmesi için koluna bakın ne yaptı: Hemşire görünce isyan etti

Koronavirüs salgınına karşı aşılama kampanyaları tam süratle devam ederken sosyal medya hesabından bir hemşirenin yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

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Türkiye’de son dönemde artan korona virüs vakalarının ardından aşılanma kampanyaları da büyük önem kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise aşı olmayan çalışanlara PCR testi zorunluluğu getirilebileceğini duyurdu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Twitter’da hemşire olduğu bilinen bir vatandaş, görenlerin ağzını açık bırakacak bir paylaşımda bulundu.

PCR testi zorunluluğundan kurtulmak için aşı olmaya gelen bir vatandaşın, hastaneden çıkar çıkmaz aşı bölgesine sülük yapıştırdığını yazan hemşire, “Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum” dedi. Aşısını yaptığı vatandaşın aşıyı emmesi için sülük kullandığını belirten hemşire "PCR testi vermemek için aşı yaptırmaya gelen vatandaşın aşısını yaptık. Çıktı bahçede koluna sülük yapıştırdı. Aşıyı emmesi için pes yaaa pes doğrusu. Bill Gates Türk insanın aklı ile baş edemez. Kendine gelsin" ifadelerini kullandı.


"Yazık günah bunca emeğe, bunca paraya"
Yaşananlar sonrası hemşire "Yaaa vallahi artık isteyen yaptırsın, istemeyen sonucuna katlansın yazık günah bunca emeğe, bunca paraya. Pazar günü herkes evinde ailesi ile vakit geçiriyor bizler vatandaş aşı olsun diye görevimizin başındayız." diyerek sitem etti. 

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