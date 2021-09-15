Dolar için şok 23 Eylül uyarısı! 'Faiz inerse dolar 12 lira olur' diyenler var ama

Piyasalar Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Merkez bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz enflasyonun üstünde olacak" dese de 'çekirdek enflasyon' sözleriyle faiz indirimine de açık kapı bırakmıştı. Olası bir faiz indiriminin döviz kurlarını fırlatacağı uyarıları sürüyor. Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir de 23 Eylül'ü işaret ederek 'yok artık' dedirten bir tahminde bulundu.

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Dolar, Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimi olarak görülen mesajları ardından 8.3 seviyesinden yükseldiği 8.4-8.5 bandında önümüzdeki hafta açıklanacak olan faiz kararını bekliyor. Piyasalarda ise tedirginlik sürüyor. TCMB bugün yabancı para mevduat ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırırdı.

Faiz indirimi sembolik de olsa kesin gelecek gözüyle bakılıyor

Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir, ''Amerika’daki enflasyon rakamları beklentiler doğrultusunda geldi. Bu Türkiye’ye sadece 10 günden kısa bir süre için rahat nefes aldırdı. Ancak 23 Eylül’de yapılacak olan Merkez Bankası para kurulu toplantısından faiz indirimi sembolik de olsa kesin gelecek gözüyle bakılmasına da neden oldu'' dedi.

'Bazı ekonomistler doların 12 lirayı bulacağını söylüyor'

Özdemir, ''Bazı ekonomistler doların 12 lirayı bulacağını söylüyor. Hatta abartıp 13-14 diyenlerde var. Bunun olması bugünkü şartlarda imkansız. Ancak dolar için 9.500 adil değer biçen çok sayıda saygın ekonomistte var'' ifadelerini kullandı.

Doların kısa vadede 10 liranın üstüne çıkması...

23 Eylül'ü işaret eden Özdemir'in dolara yönelik verdiği rakamlar şu şekilde: ''Doların 10 liranın üzerine çıkması için öncelikle Türkiye’de çok önemli gelişmeler olması lazım. Amerika’dan Türkiye’ye yönelik yaptırımlar, Halk Bankası davasında ceza gibi gelişmeler olmadan doların 10 liranın üzerine kısa vadede çıkması neredeyse imkansız."

Merkez Bankası kaynayan kazanın altına odun atmasın

"Ancak şu ana kadar tüm gelişmeler ve politikalar doların artık yönünü yukarı çevirdiğini açık bir şekilde gösteriyor. Kaynayan dolar kazanının altına Merkez Bankası 23 eylül de daha fazla odun atıp ateşi daha da yükseltebilir.''