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İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama 2021 sonuçlar ne zaman açıklanır?

İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama 2021 sonuçlar ne zaman açıklanır?

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, eleman alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuruda bulunan adaylar, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyor. İşte sonuç ekranı...

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İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde eleman alımı yapılacağını duyurmuştu. İstanbul'daki okullara temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri için 6 bin kontenjan verilmişti.

İŞKUR e-şube ve ALO-170 üzerinden alınan TYP personel başvurularının geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından temizlik ve güvenlik görevlisi gibi MEB başvurularını yapan adaylar, İŞKUR TYP kura sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Adaylar, ''TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan ''MEB TYP 2021 alımı ne zaman yapılacak?'' sorusu da sorgulanıyor.

Peki İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama...

İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı: 
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

Örneğin; Adana Seyhan başvuruları ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP Personel alımı yapılacak iller: 
Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.

İŞKUR TYP başvurular devam ediyor mu: 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 38 şehir 1453 kamu personeli alımı yapıyor. TYP personeli alımı başvuru şartları ve başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP başvuru şartları neler: 
Adayların 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olması isteniyor. Emekli olmamak veya emekli aylığı almıyor olma şartı aranmaktadır. 24 ay kuralına takılan vatandaşlar da ilana başvuruda bulunamayacak. Ayrıca adayların ilanın verildiği il veya ilçede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Alınacak personelin çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik görevlerini yerine getirmesi gerekiyor.

TYP uygulama süresi kaç aydır: 
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

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