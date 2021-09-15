Ömer Çelik Selçuk Tepeli hakkında ne dedi bomba etkisi yarattı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FOX TV'de ana haber bültenini sunan Selçuk Tepeli hakkında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Bu haberin ardından birçok kişi Ömer Çelik, Selçuk Tepeli'ye ne dedi sorusu meral edildi. İşte Ömer Çelik'in 'Bu şahıslar' diyerek yaptığı Selçuk Tepeli açıklaması.

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Selçuk Tepeli kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Ömer Çelik'in açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Haftaiçi her akşam FOX ekranlarında ana haber sunan Selçuk Tepeli hakkında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ne dedi? Peki Selçuk Tepeli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocuğu kimdir?

Ömer Çelik ne dedi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selçuk Tepeli'yi işaret ederek, "Bu şahıslar daha önceki televizyon çalıştıkları kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti'nin siyasetine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor" dedi.

Selçuk Tepeli kimdir: Selçuk Tepeli 1974'te İstanbul, Silivri'de dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümüne başladı. Burayı başarı ile tamamladıktan sonra IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans yaptı. Uzun yıllardır medya sektöründe yer alan Tepeli, gazetecilik meslek hayatında oldukça önemli yollar kat etti. Bir dönem Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde yayın yönetmeni olarak çalıştı. Ardından Fatih Altaylı'nın ardından Habertürk TV'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2013'te Ceyda Karan'la Eksen isimli programda sunuculuk yaptı. Yine aynı yılın içinde Gün Başlıyor adlı programı sundu. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.