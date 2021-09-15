İngiltere verileri açıkladı! Çift doz aşılıların yüzde kaçı ölüyor?

Kovid-19 aşısını ilk onaylayan ülke olan İngiltere'de, uygulanan aşıların etkinliği üzerine yeni veriler yayımlandı.

Abone ol

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilerde tam aşılı kişilerin Kovid-19'dan ölme olasılığının, olmayanlara veya yalnızca bir doz almış olanlara göre çok daha düşük olduğu belirtildi.

Yüzde 1,2 aşılı

2021 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasında İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 51 bin 281 kişi üzerinde yapılan araştırmada, aşılanmadan önce enfekte olanlar ile birlikte hayatını kaybeden 640 kişinin (yüzde 1,2) iki doz aşılı olduğu bildirildi.

İkinci dozdan sonra en az 21 gün sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 458 (yüzde 0,8) olduğu bildirilen verilerde, ikinci doz aşısının üzerinden en az 14 gün geçen ve ilk PCR testi pozitif çıkan kişilerin 256'sının (yüzde 0,5) hayatını kaybettiği aktarıldı.

Aşı koruma sağlıyor

Hayatını kaybeden kişilerin büyük bir çoğunluğunun yüksek risk altındaki Kovid-19 hastaları olduğunu belirten İstatistik Ofisi, rakamların aşıların hastalık ve ölüme karşı yüksek derecede koruma sağladığını göstergesi olduğunu vurguladı.

ONS, aşılardan sonra hayatını kaybeden kişilerin genellikle hastalık geçmişi olan, bağışıklık sistemi zayıf olan ve erkek hastalar olduğunu aktarırken, can kayıplarının yaş ortalamasının 84 olduğunun altını çizdi.

Ulusal İstatistik Ofisi’nden Julie Stanborough, "Aşıları tam olan kişilerde Kovid-19'u içeren ölüm riskinin aşısızlara göre çok daha düşük olduğunu da bulduk" derken, iki dozdan sonra hayatını kaybedenlerin yüzde 13'ünün bağışıklığı baskılanmış, yüzde 61'inin erkek ve yüzde 75'ten fazlasının ise klinik olarak aşırı derecede savunmasız olduğunu söyledi.