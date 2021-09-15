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İstanbul taksicileriyle iligili yeni gelişme Taksici olma yaşı yükseltildi!

İstanbul taksicileriyle iligili yeni gelişme Taksici olma yaşı yükseltildi!

İstanbulluları ilgilendiren taksi meselesiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Ancak bu defa sadece yaşlarıyla ilgili. Taksici olma yaşı 65'ten 68'e yükseltildi.

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Ticari araç kullanan şoförler için yaş sınırı 65'ten 68'e yükseltildi. Düzenlemeden sadece ticari taksi kullanan şoförler yararlanabilecek.

İstanbul'da bulunan 18 bine yakın ticari taksiyi ilgilendiren gelişme yaşandı. Bundan sonra azami şoför olma yaşı 65'ten 68'e çıkarıldı.

Ticari taksilere yönelik yeni gelişmeyi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu.

Aksu, ticari taksi satın alma ve şoför olma yaşının 65'ten 68'e yükseldiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile birlikte bundan sonra 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68'e çıkmış oldu.

Çalışmak isteyen rapor alacak

Hürriyet'in haberine göre, ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.

69 yaşından gün alanlar kullanamayacak

69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.

İTEO Başkanı Aksu'nun mesajı şöyle:

Değerli meslektaşlarımız; Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz."

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