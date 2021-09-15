Kulaktaki basınç hissi neden olur nasıl geçer tedavisi nedir?

Uçak ya da araba yolculuğunda sık sık kulaklarımızda bir basınç hissederiz ve ne yapacağımızı çoğu zaman bilemeyiz. Kuvvetli basınç hissi sık sık yaşanır ve tedavi edilmezse kalıcı işitme kaybına neden olur mu? Peki kulaktaki basınç neden olur, tedavisi nasıl yapılır, ne zaman doktora gitmek gerekir?

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Genellikle yolculuk esnasında, daha çok uçak yolcuğunda başımıza gelen kulakta basınç hissi kulakta basınç hissi genellikle kulağın östaki borusunun tıkanması ya da düzgün çalışmayı bırakması sonucu gelişir. Peki kulaktaki basınç hissi nasıl olur, neden olur ve tedavisi nasıldır?

Kulakta basınç hissi çoğu zaman alerjik reaksiyonlar, burun tıkanması gibi durumlardan kaynaklansa da bu durum bazen çeşitli hastalıkların nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Peki, kulakta basınç hissi neden olur, nasıl geçer? Kafada ve kulakta basınç hissi nasıl gider? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

Östaki borusu, orta kulağı burnun arkasına bağlar. Bu tüp kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncını dengeler. Bu boru, kişilerin çiğnemesi, yutması ya da esnemesi ile açılır. Böylelikle kulak içindeki hava basıncı önlenmiş olur. Kulaklar iç, dış ve orta kısımlar olmak üzere 3'e ayrılır. Kulaktan yutağa bağlanan östaki borusu disfonsiyonu kulak içinde meydana gelen ses ve basınçları kontrol eder. Bazı durumlar östaki borusunun hasar görmesine neden olur. Bu durumda kulak basıncı, ağrı ve işitme gibi bazı semptomlar görülür.

Kulakta basınç neden olur:

Orta kulak ve yutağı birbirine bağlayan östaki borusunda tıkanıklık var ise bu, kulakta basınç artışına sebebiyet verir. Sonuç olarak da kulakta dolgunluk, tıkanıklık hissi hatta duyma kayıplarına neden olur. Kulakta rahatsız edici basınç hissine neden olan etkenler ise şu şekildedir;

Kulakta basınç sebeplerinden biri uçak yolculuğudur. Değişen hava basıncı sebebiyle kişinin duyma ve vücuttaki hava arasındaki dengesizlik meydana gelir. Böyle bir durumda ses frekansında yükselen artış hava basıncına neden olur ve kısa süreli işitme kaybına neden olabilir.

Kafaya gelen bir darbe esnasında vücuttaki basınç azalmaya başlar. Östaki borusu bu ani basınca karşı koymadığı için kulak içi basınç artar. Özellikle tüplü dalış esnasında benzer durumlar yaşanır.

Soğuk havalarda, duş sonrası ya da yüzme esnasında gelişebilen dış kulak iltihabı ile kulak içinde bakterili ve enfeskiyonlu hücre sayısı artar. Bu durumda kulak içi tıkanır ve dışarı atılmadığından kulak basıncı meydana gelebilir.

Kulak kiri kulak içine yerleştiğinde yüksek basınca neden olabilir. Kirin kulak içine itilmesi sonucu şiddetli baş ağrıları ve zamanla kulak basıncı riski ile karşılaşılabilir. Kulaklarınızdaki biriken kirin temizlenmesi için doktora başvurmanız gerekir.

Kulak basıncı bazen de yüksek iltihap, doğumsal sorunlar, alerji, bademcik şişmesi ve bazı ilaçların yan etkilerinden dolayı ortaya çıkabilir.

Kulakta basınç ve uğultu ise hipertansiyon, başta meydana gelen travmalar ve alerjik nedenlere bağlı olarak gelişen meniere hastalığı ve kulak kiri nedeniyle meydana gelmektedir.



Kulakta basınç belirtileri nelerdir: Kulakta basınç hissi hemen hemen herkesin hayatında bir kere de olsa yaşadığı bir durumdur. Belirtileri nettir ve basınç hissini anlamak hiç zor değildir. Kulaklarınızda basınç hissettiğiniz de aşağıdaki rahatsız edici semptomları fark edebilirsiniz:

Kulak içi doluluk

Çınlama hissi

Net duymada sıkıntı

Baş, yüz ve boyun ağrısı

Kulaktaki basınç nasıl geçer: Kulaklarınızda meydana gelen basınç hissini ortadan kaldırmak için oldukça basit çözüm yöntemleri vardır, ancak kulağınızdaki basınç hissi tüm bu uygulamalara rağmen geçmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. İşte kulak tıkanıklığı nasıl geçer sorusuna ilişkin detaylar şunlardır:

Basınç hissettiğiniz kulağınızın üzerine yüzüstü pozisyonda 1 saat yatarak kulağınızdaki basınca sebep olan sıvının dışarı akmasını sağlayabilirsiniz.

Sakız çiğnemek, güçlü bir şekilde yutkunmak ya da esneyerek basıncı kontrol atına almanız mümkün.

Burun ve ağızınızı kapatın ve hava giriş çıkısını engelleyerek nefes almaya çalışın.

Sıvı alımınızı özellikle bu durumda arttırın. Böylelikle mukus incelir, bu da kulak basıncınızı ortadan kaldırmaya fayda sağlar.

Sıcak suyun buharı ile kulaktaki basınç hissini ortadan kaldırabilir ya da bulunduğunuz odaya buhar makinesi veya nemlendirici bir cihaz yerleştirerek kulak basıncını giderebilirsiniz.

Kulağınıza sıcak kompres uygulayarak da basınç hissini en aza indirebilirsiniz.

Kulak basıncına neden olan farklı bir hastalık söz konusu ise doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanmaya özen göstermeye çalışın.

Kulak basıncı testi:

Kulak basıncı testi timpanometri yöntemi ile gerçekleştirilir. Bu testin yapılması için kulak zarının delik olmaması gerekmektedir. Kişiler bu esnada ağrı ve acı hissetmezler. Dış kulak yoluna bir prob yardımı ile sokulur ve kulaktaki basıncın ölçümü yapılır. Her iki kulak içinde ayrı ayrı ölçüm yapılmaktadır. Basınç değeri 50 ila +50 arasında ise bu değer idealdir. Test esnasında kulağa ses gönderilerek dış kulak basıncı yolunun değiştirilmesi sağlanır. Böylelikle zar hareketliliği kontrol edilerek basıncın şiddeti tespit edilmektedir.