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Afganlar kaçarken işsiz kalan Türk kadın bu işe başladı! Hayatı değişti: Taliban nedeniyle...

Anadolu Ajansı
Afganlar kaçarken işsiz kalan Türk kadın bu işe başladı! Hayatı değişti: Taliban nedeniyle...

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil’de yaşayan Türk kadın girişimci, burayı sevdiğini ve ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek Türkiye’ye dönme planı olmadığını söyledi.

Afganlar kaçarken işsiz kalan Türk kadın bu işe başladı! Hayatı değişti: Taliban nedeniyle...

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele alma sürecinde binlerce Afgan ülkeyi terk etmek için çabalarken 52 yaşındaki Fatma isimli Türk girişimci, 9 yıldır yaşadığı Afganistan'daki serüvenini anlattı.

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Afganlar kaçarken işsiz kalan Türk kadın bu işe başladı! Hayatı değişti: Taliban nedeniyle...

Afganlar, ülkeden ayrılmak için Kabil'deki büyükelçiliklerin vize işlemlerini açmasını beklerken Fatma, "burada güvende olduğunu, bir düzen kurduğunu ve Afganistan'dan ayrılmak istemediğini" dile getirdi.

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Afganlar kaçarken işsiz kalan Türk kadın bu işe başladı! Hayatı değişti: Taliban nedeniyle...

Fatma, Türkiye’deyken İstanbul, Ankara ve Bolu'daki çeşitli restoranlarda aşçılık yaparak geçimini sağlıyordu.

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Afganlar kaçarken işsiz kalan Türk kadın bu işe başladı! Hayatı değişti: Taliban nedeniyle...

Fatma, 2012’de Afganistan'da ticaret yapan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu ülkeye önce gezmeye geldiğini, bir ay sonra da ülkeye dair çekincelerini yenip burada yaşamaya karar verdiğini söyledi.

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