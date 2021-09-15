Yunanistan kendi insansız hava aracını üretmeyi planlıyor

Staj sigortası sorgulama 2021 e devlet nasıl yapılır?

Bolu'da kötü kokuya polis geldi kapıyı açmadı! Gerçek 1 ay sonra ortaya çıktı

Erzincan'da duyanlar inanamadı canını zor kurtaran kadın: O köye bir daha adım bile atmam

Pfizer başvuruyu yaptı! Koronavirüs aşısı yaşı 6 aylık bebeklere kadar iniyor!

Samsun'da karşı şeride geçip kafa kafaya çarpıştı! Meğer bakın nereye gidiyormuş

Başı ve gövdesi kayıp Süleyman'ın annesi: Oğlumun parçalarını istiyorum

Kulaktaki basınç hissi neden olur nasıl geçer tedavisi nedir?

Nardaki ilaç 4 yaşındaki çocuğu öldürmüştü! Uzmanlar uyarıyor sabunlu suyla yıkayın!

İspanya Katar ile Afganistan'ı görüştü! İş birlikçilerinin tahliyesinde destek alacak

Gözde arpacık neden çıkar nasıl geçer evde tedavisi var mı?