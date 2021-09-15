Staj sigortası sorgulama 2021 e devlet nasıl yapılır?

Eğitim hayatı bitmeden iş anlamında kendini geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencileri eğitim aldıkları bölümle ilgili, belirli günlerde staja gidiyorlar. Peki staj yapan öğrenciye sigorta yapılır mı, staj sigortası sorgulama nasıl yapılır?

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Öğrencilerin mesleki gelişimini ve becerilerini arttırabilmesi adına okuduğu süre içerisinde belirlenen zamanlarda bölümüyle ilgili bir iş yerine giderek orada bir veya birden fazla işte çalışmasına staj denilmektedir. Lise ve üniversite dönemlerinde olan staj zamanı öğrencileri iş hayatına hazırlamak için oldukça önemlidir. Ayrıca staj süresinde stajın türüne bağlı olarak öğrencinin sigortası yapılarak güvence altına alınmaktadır. Stajyer sigortası özelliklede sigorta başlangıç tarihini belirlediğinden birçok kişi için önem arz etmektedir. Staj sigortasına dair bilgileri sorgulamak için e-Devlet'te birkaç adım izlemek yeterli oluyor.

Staj sigortası sorgulama nasıl yapılır:

Birçok kişi öğrencilik hayatında iş hayatını öğrenebilmek ve okulda öğrendiği bilgileri pekiştirebilmek adına staj yapıyor. Staj kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri zorunlu staj diğeri ise isteğe bağlı stajdır. Zorunlu stajda okul öğrencinin mezun olabilmesi için staj yapmasını zorunlu tutar ve zorunlu staj döneminde kişinin staj sigortasının yapılması ilgili kanunlarca zorunlu kılınmıştır. İsteğe bağlı stajda ise okul tarafından staj zorunluluğu olmamasına karşın öğrenci kendi isteği ile boş vakitlerinde mesleğine dair bilgiler öğrenmek adına bir iş yeriyle anlaşarak staj yapmaktadır ve isteğe bağlı stajda sigorta yapma zorunluluğu yoktur.

Staj süresinde yapılan sigorta kişiler için çok önemlidir. Staj sigortasına dair tüm detayları e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden staj sigortası sorgulama işlemleri için şu adımları izleyin;

Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfasına giriş yapın.

Ardından açılan e-Devlet giriş sayfasında kimliğinizi doğrulamadıysanız kimlik doğrulama işlemlerini tamamlayın.

Kimlik doğrulama işlemi için T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girip ardından 'Giriş' butonuna basmanız yeterlidir. (Eğer hala bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)

Ardından açılan e-Devlet ana sayfasında en üstte bulunan arama çubuğuna basarak ilgili alana 4A Hizmet Dökümü (Son 6 Ay) (Sosyal Güvenlik Kurumu) yazıp arama butonuna basın.

Açılan sayfada staj süresi boyunca yatırılan sigortanıza dair tüm detayları görebilirsiniz.

Tüm bunlar yerine direkt olarak staj sigortası sorgulama sayfasına yönlendirilmek için https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu linkine tıklayın. Ardından açılan sayfada kimlik bilgilerinizi doğrulamadıysanız doğrulama işlemlerini tamamlayıp giriş yap butonuna tıklayın ve direkt olarak staj sigortası sorgulama sayfasına yönlendirilirsiniz.