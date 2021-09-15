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ABD’deki hayvanat bahçesinde Covid-19’a yakalanan gorillerin sayısı 18’e yükseldi

ABD’deki hayvanat bahçesinde Covid-19’a yakalanan gorillerin sayısı 18’e yükseldi

ABD'nin Georgia eyaletindeki hayvanat bahçesinde Covid-19 tespit edilen goril sayısı 13’den 18’e yükseldi.

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ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta’daki hayvanat bahçesinde Covid-19’a yakalanan goril sayısında artış yaşandı. Hayvanat bahçesindeki 20 gorilden 18’ine Covid-19 bulaştığı belirtildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri ilk vakanın cuma günü tespit edildiğini duyurmuş, pazar günü ise virüsün 13 gorilde tespit edildiğini açıklamıştı.

Öksürük, burun akıntısı ve iştahsızlık görülen gorillerin tedavisinde monoklonal antikor yönteminin uygulandığı belirtildi. Yetkililer, virüsün gorillerden insanlara bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt bulunmadığını ve ziyaretçilerin gorilleri oldukça uzak bir mesafeden gördüğünü açıkladı.

Ocak ayında California eyaletindeki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde 8 gorilin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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