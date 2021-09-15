Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile zorunlu PCR testi için yeni genelge! Haftada iki kez isteyin

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre, PCR testi zorunluluğu özel okul ve yurt hizmeti veren kurumlar da uygulanacak. Aşı olmayan ve PCR testi vermeyen personel direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında görev alamayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumları ile barınma hizmeti veren özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da, personelden haftada iki kez PCR talep edilmesini istedi.

Bakanlık ayrıca, 13 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere, aşı olmayan veya PCR testi vermeyen usta öğreticiler dahil tüm personele, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının uygulama sınavlarında görev verilmemesini istedi.

PCR testi ücretli mi olacak?

PCR testi zorunluluğu başlamasıyla birlikte şehirlerarası uçak, otobüs, tren yolculuklarında, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere girişlerde negatif sonuçlu PCR testi isteniyor.

Zorunlu yaptırılacak PCR testinin ücrete tabi olup olmayacağı da merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını daha önce açıklamıştı. Ancak, özel hastanelerde PCR testi yaptıranlar ücretini kendileri ödeyecek.